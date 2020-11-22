ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тибетський політичний лідер відвідав Білий дім вперше за 60 років

Вашингтон, Неділя 22 листопада 2020 04:37
Тибетський політичний лідер відвідав Білий дім вперше за 60 років
Фото: Білий будинок (pxere.com)
Автор: Инна Собора

Глава уряду тибету у вигнанні Лобсанг Сангай відвідав Білий дім США вперше за шість десятиліть. Це може ще більше розсердити Пекін, який звинуватив Сполучені Штати в спробі дестабілізувати регіон.

Про це пише Reuters.

Сангай, президент Центральної тибетської адміністрації (CTA), був запрошений в Білий дім для зустрічі з офіційними особами в п'ятницю.

"Ця безпрецедентна зустріч, можливо, поставить оптимістичний тон для участі CTA з офіційними особами США і буде більш формалізована в найближчі роки", - заявили в CTA, що базується в індійському Дхарамшале.

Раніше США ввели санкції проти Китаю з-за порушення автономії Тибету.

Тибет - це автономний район на південному заході Китаю. Тибет має власне Народне уряд і Народний конгрес, але контролює політичні процеси в районі Комуністична партія. У 1912 році Тибет отримав незалежність, проте в 1951 році Китай відновив своє правління. Автономію цей район отримав у 1965 році.

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив санкції проти Китаю з-за порушення автономії Гонконгу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Китай

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся