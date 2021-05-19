У Тибеті стався спалах грипу серед диких птахів

У Тибеті стався спалах пташиного грипу H5N8 в зграї диких птахів. Спалах стався в парку водно-болотних угідь в місті Нагку.
Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства Китаю, передає Reuters.
В результаті спалаху заразилися і загинули 268 птахів.
Нагадаємо, в лютому в Росії вперше виявили випадки зараження людей пташиним грипом H5N8. Грипом заразилися семеро співробітників однієї з птахофабрик на півдні країни.
Крім того, раніше в селищі Клавдієво-Тарасове (Бучанський Київської області) виявили вірус пташиного грипу. В області ввели карантин.
Додамо, що в грудні минулого року пташиний грип виявили в селах Новоматвеевское і Кандибино в Миколаївській області. Тоді теж був введений карантин.