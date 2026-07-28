Threads изменяет личные сообщения: Meta AI теперь будет отвечать прямо в чатах

В Threads появится встроенный чат с Meta AI. Новая функция позволит обращаться к искусственному интеллекту прямо в личных сообщениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CEO Threads Коннора Гейза.
Ранее пользователи Threads в некоторых странах могли взаимодействовать с ассистентом только в публичных сообщениях – по аналогии с ботом Grok в соцсети X. Новая интеграция переносит общение в частный формат.
В частных чатах с Meta AI можно отправлять:
Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, просить объяснения или подробнее разбирать любую тему, не оставляя диалог.
Главная цель разработчиков - сделать Threads удобным местом для поиска информации и получения рекомендаций.
Внедряя чатбот в собственную экосистему, Meta рассчитывает уменьшить потребность пользователей обращаться к посторонним ИИ-сервисам, таким как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.
Отметим, что аналогичная функция уже работает в личных сообщениях других продуктов компании - Facebook, Instagram и WhatsApp.
Параллельно с обновлением чатов Meta продолжает тестировать присутствие Meta AI в публичной ленте Threads на отдельных рынках. Компания собирает отзывы и предлагает инструменты для тех, кто не желает видеть ответ бота в общей ленте.
Чтобы уменьшить количество публикаций от ассистента, пользователи могут воспользоваться следующими настройками :
Глобальное развертывание Meta AI в приватных чатах Threads началось с 27 июля.