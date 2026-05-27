The Witcher 3 возвращается: CD Projekt Red анонсировала первое за 10 лет сюжетное дополнение

Неожиданное возвращение Геральта из Ривии

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt состоялся еще в 2015 году, после чего игра получила два признанных критиками и игроками дополнения - Hearts of Stone ("Каменные сердца") и Blood and Wine ("Кровь и вино"). С тех пор прошло уже десять лет, а разработка полноценного сиквела - The Witcher 4 - все еще далека от завершения.

Чтобы компенсировать фанатам годы ожидания следующей части, разработчики решили вернуться к своей самой успешной игре.

Кто помогает в разработке нового DLC?

Создание Songs of the Past происходит при сотрудничестве с другой известной польской студией Fool's Theory. Эта команда уже тесно сотрудничает с CD Projekt Red над будущим полноценным ремейком первой части "Ведьмака".

Директор по вопросам глобального сообщества и соцсетей CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что команда планировала обнародовать новость позже.

"Иногда все идет не так, как ты планировал, но такова жизнь. Изначально мы планировали обнародовать эту новость завтра. Главное, что хорошая новость уже известна, и мы надеемся, что вы рады этому", отметил Момот.

Дата релиза и платформы

Выход большого сюжетного дополнения The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past запланирован на 2027 год. Новый контент будет доступен для владельцев ПК, а также консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Примечательно, что разработчики вообще не упомянули консоли от Nintendo. Оригинальная третья часть в свое время получила успешный порт на Nintendo Switch, а сейчас на рынке ее уже сменила более мощная Switch 2. Несмотря на это, Songs of the Past не выйдет ни на одной из платформ японской компании.