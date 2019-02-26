The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році

Перше місце займає торгова війна між США і Китаєм

Эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

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Каждому из возможных рисков присвоен балл по степени риска (до 15). В соответствии с прогнозом, наиболее негативно на мировую экономику может повлиять сценарий, при котором, торговый конфликт между США и Китаем превращается в полномасштабную глобальную торговую войну.

Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.

Менее вероятным представляется риск начала затяжного экономического спада в Китае (10 баллов).

Среди рисков эксперты The Economist также указали дефицит нефти, который приведет к резкому скачку цен (8 баллов), войну в Восточно-Китайском море в связи с территориальными спорами (8 баллов), кибератаки с большим ущербом для Интернета (6 баллов), крупный конфликт на Корейском полуострове (5 баллов), несогласованный Brexit (4 балла), финансовый и банковский кризис в Италии (4 балла).

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Напомним, Международный валютный фонд в январе снизил прогноз по рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового валового ВВП в 2019 году с 3% до 2,9%. В 2020-2021 годах ожидается замедление роста до 2,8%.