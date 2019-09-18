Тейлор заявив, що санкцій проти Росії недостатньо

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що санкцій щодо Росії "недостатньо". Про це він сказав в інтерв'ю Першому каналу Грузії.

Він зазначив, що метою санкцій є припинення агресивних дій Росії.



"Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим", - зазначив Тейлор.

Він також розказав, що одна з найсильніших санкцій, яку ще не застосовували щодо Росії, це її виключення з міжнародної фінансової системи.

"Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використовувати", - додав Тейлор.

Американський дипломат також зазначив, що президент РФ Володимир Путін навіть не думав, що європейці введуть санкції на такий тривалий термін.

Раніше Тейлор заявляв, що ціна Донбасу і Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, спонукають до думки, що "вони хотіли б забратися з Донбасу".

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також заявляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії.