Тейлор: стримування російської агресії в націнтересах США

Стримування російської агресії в Україні є національним інтересом США. Про це заявив тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор, під час відкритих слухань по справі про імпічмент президента Америки Дональда Трампа, передає РБК-Україна.

За його словами, виділення військової допомоги США критично необхідно для забезпечення безпеки України.

"Росіяни атакують українських солдатів у країні і так відбувається останні 5 років. На минулому тижні Я був свідком цих подій. Коли я був, був убитий український солдат. Допомогу у сфері безпеки, яку ми надаємо, критично необхідна для безпеки України і для захисту солдатів, яких я минулого тижня зустрів на фронті. Це показує українцям і росіянам, що ми є надійним стратегічним партнером України і в наших національних інтересах є стримування російської агресії", - заявив Тейлор.

Також він зазначив, що затримка військової допомоги в обмін на допомогу внутрішньополітичної кампанії є "шаленій ідеєю".

Нагадаємо, Тейлор розповів, що заморозка військової допомоги Україні була пов'язана з тим, що Трамп був зайнятий ідеєю придбання Гренландії. Тейлор зазначив, що співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.