Тейлор покине пост тимчасового повіреного в справах США в Україні

Тимчасовий повірений у справах Сполученех Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначимо, що Тейлор - один з ключових свідків у процесі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Також держдепартамент поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причина відходу Тейлора зі свого поста не уточнюється.

Нагадаємо, Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні. Чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа роблять кроки по стабілізації відносин США з Україною на тлі справи про імпічмент президента, яка серйозно зашкодила відносинам між двома країнами. Тим часом державний секретар Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну в січні наступного року на знак підтримки. Поїздка, підтверджена чиновником адміністрації Трампа, стане першим візитом Помпео в країну в якості глави дипломатії США.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна отримала агреман на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка. Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що його кандидатуру затвердили близько двох місяців тому.