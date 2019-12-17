Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні

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У Києві та Вашингтоні сподіваються, що новий посол зможе стабілізувати відносини між країнами

Чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа роблять кроки по стабілізації відносин США з Україною на тлі справи про імпічмент президента, яка серйозно зашкодила відносинам між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Тим часом державний секретар Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну в січні наступного року на знак підтримки. Поїздка, підтверджена чиновником адміністрації Трампа, стане першим візитом Помпео в країну в якості глави дипломатії США.

Обставини щодо відкликання посла США в Україні Марі Йованович лежать в основі розслідування демократами поведінки американського президента щодо України.

Як повідомляє видання, серед тих, хто може стати новим послом США в Україні - генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Колишньому військовому 40 років, зараз він є директором Європейського центру досліджень безпеки Джорджа Маршалла, який пов'язаний з Пентагоном.

Наголошується, що кандидатура Дейтона подобається Трампу, а колишній генерал "готовий взяти на себе роботу".

Офіційні особи в Києві і Вашингтоні сподіваються, що новий посол зможе стабілізувати відносини.

Іншим ймовірним кандидатом на посаду посла Сполучених Штатів в Україні є виконуючий обов'язки помічника держсекретаря з європейських та євразійських справах Філіп Рікер. Рікер - кар'єрний співробітник дипломатичної служби.

Нагадаємо, Україна отримала агреман на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка. Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що його кандидатуру затвердили близько двох місяців тому.