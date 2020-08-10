Тести за категоріями та виявлення контактних осіб: Кабмін посилює контроль за карантином

Кабінет міністрів посилює контроль за дотриманням карантину. Зокрема, уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС через погіршення епідситуації.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Денис Шмигаль зазначив, що, у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину", - вказано у повідомленні.

За словами прем'єра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.

"Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив необхідність створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.

За результатами позачергового засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій глава Кабміну доручив:

опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідрозслідувань;

керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров’я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19;

Нацполіції щоденно під час засідання комісії надавати звітність про перевірки щодо дотримання карантину;

Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень додатку "Дій вдома".

Нагадаємо, станом на понеділок, 10 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей; у двох регіонах перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ Максим Степанов уже звертав увагу, що українці стали важче переносити коронавірус; а в країні збільшилася кількість госпіталізацій і летальних випадків.