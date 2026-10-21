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Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

15:38 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото) Фото: НРК устанавливают заграждения на фронте (facebook.com/UALandForces)
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Силы обороны Украины показали, как с помощью наземного колесного роботизированного комплекса устанавливают заграждения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Установка заграждений на открытой местности – это всегда риски для боевых инженеров. Но сегодня эту трудную работу выполняют наземные дроны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

Наземный дрон оснащен специальным наклонным каркасом с массивной бухтой проволоки. Посредством такого специально модернизированного НРК 16 отдельная бригада поддержки самостоятельно ставит барьеры, пока оператор безопасно управляет платформой на расстоянии.

Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

НРК в украинском войске

Украина остается мировым лидером боевого применения наземных роботизированных комплексов, ни у одной армии мира нет сравнимого боевого опыта в этой сфере. Впрочем, технологическое преимущество во время войны временное.

Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

Масштаб применения НРК хорошо виден на примере Третьего армейского корпуса. В бригадах 3АК работают уже не единичные машины, а целые подразделения НРК. Наземные дроны закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на переднем крае.

Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

Ранее сообщалось, что хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Также ранее стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.

Кроме того, ранее украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности НРК MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.

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