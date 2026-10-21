Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)
Силы обороны Украины показали, как с помощью наземного колесного роботизированного комплекса устанавливают заграждения на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"Установка заграждений на открытой местности – это всегда риски для боевых инженеров. Но сегодня эту трудную работу выполняют наземные дроны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Наземный дрон оснащен специальным наклонным каркасом с массивной бухтой проволоки. Посредством такого специально модернизированного НРК 16 отдельная бригада поддержки самостоятельно ставит барьеры, пока оператор безопасно управляет платформой на расстоянии.
НРК в украинском войске
Украина остается мировым лидером боевого применения наземных роботизированных комплексов, ни у одной армии мира нет сравнимого боевого опыта в этой сфере. Впрочем, технологическое преимущество во время войны временное.
Масштаб применения НРК хорошо виден на примере Третьего армейского корпуса. В бригадах 3АК работают уже не единичные машины, а целые подразделения НРК. Наземные дроны закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на переднем крае.
Ранее сообщалось, что хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.
Также ранее стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.
Кроме того, ранее украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности НРК MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.