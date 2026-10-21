Военные показали, как НРК устанавливают заграждения на фронте (фото)

Силы обороны Украины показали, как с помощью наземного колесного роботизированного комплекса устанавливают заграждения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Установка заграждений на открытой местности – это всегда риски для боевых инженеров. Но сегодня эту трудную работу выполняют наземные дроны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Наземный дрон оснащен специальным наклонным каркасом с массивной бухтой проволоки. Посредством такого специально модернизированного НРК 16 отдельная бригада поддержки самостоятельно ставит барьеры, пока оператор безопасно управляет платформой на расстоянии.

НРК в украинском войске

Украина остается мировым лидером боевого применения наземных роботизированных комплексов, ни у одной армии мира нет сравнимого боевого опыта в этой сфере. Впрочем, технологическое преимущество во время войны временное.

Масштаб применения НРК хорошо виден на примере Третьего армейского корпуса. В бригадах 3АК работают уже не единичные машины, а целые подразделения НРК. Наземные дроны закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на переднем крае.