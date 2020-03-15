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Тест Нетаньяху на коронавірус негативний

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 23:59
Тест Нетаньяху на коронавірус негативний
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

В його оточенні коронавірус також не виявили

У прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не виявили коронавірус в результаті тестування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канцелярії глави уряду Ізраїлю.

Наголошується, що тести проводилися у відповідності з вказівками заступника генерального директора канцелярії прем'єр-міністра з безпеки і надзвичайних ситуацій.

"Результати тесту прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і тих, хто знаходився у безпосередньому контакті з ним, на коронавірус були негативними", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і його оточення здали аналізи на коронавірус. Ні у одного з минулих перевірку до проведення тесту не було ніяких симптомів захворювання.

РБК-Україна писало, що міністри уряду Ізраїлю одноголосно затвердили використовувати технологічні засоби, що знаходяться в розпорядженні Загальної служби безпеки (ШАБАК), для відстеження хворих коронавірусом громадян.

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