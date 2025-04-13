Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае на фоне торговой войны

Оба автомобиля (Model S и Model X) производятся в США в импортируются в Китай. Новые заказы на эти модели стали недоступны не только на сайте, но и в мини-приложении Tesla в WeChat.

Хоть компания не объяснила причины, но это произошло на фоне усиливающейся торговой войны между Китаем и США. В частности, в пятницу Пекин повысил тарифы на импорт из Вашингтона до 125% после того, как президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на китайские товары до 145%.

Более высокие пошлины в США значительно увеличивают розничную стоимость для китайских потребителей, делая эти автомобили дороже электромобилей местного производства.

Компания Tesla в Остине (штат Техас) пострадала меньше других автопроизводителей от пошлин Трампа, так как большую часть машин для американского рынка она производит внутри Соединенных Штатов. В то же время, модели машин Model 3 и Model Y Tesla производит на своем заводе в Шанхае - как для китайского рынка, так и на экспорт в Европу, и именно эти модели составляют большую часть продаж компании.

По данным аналитика Ли Янвэя из Ассоциации автодилеров Китая, в 2024 году в Китай было импортировано 1553 автомобиля Model X и 311 Model S (ныне приостановленные для заказов в Китае). Эти две модели составили менее 0,5% от общего объема поставок Tesla, который превысил 657 000 автомобилей в прошлом году.

При этом, рост конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD, также негативно сказался на продажах Tesla в Китае. Поставки транспорта, включающего премиальные седаны и внедорожники Tesla, а также Cybertruck, снизились на 25% в первом квартале по всему миру. В основном из-за отсутствия обновлений моделей и критики политических высказываний Илона Маска.