Tesla представила електричний кросовер Model Y

Фото: Tesla Model Y (twitter.com/Tesla)

Tesla Model Y буде спочатку доступна за 47 тис. доларів

Американський автовиробник Tesla представив новий електричний кросовер Model Y. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що презентація пройшла в дизайн-студії Tesla в Хоторні, недалеко від Лос-Анджелеса. За словами гендиректора компанії Ілона Маска, спочатку буде доступна версія з запасом ходу 300 миль (482 км) за ціною 47 тис. доларів. Стандартна версія за ціною 39 тис. доларів з запасом ходу 230 миль (370 км) буде доступна тільки в 2021 році. За додаткову плату в автомобіль можна встановити до 7 сидінь.

Tesla Model Y буде повнопривідним кросовером з двома незалежними електродвигунами, розгін до 100 км/год складе 3,5 секунди. Передбачається, що автомобіль може використовуватися на бездоріжжі та при складних погодних умовах.

Нагадаємо, раніше акції Tesla подешевшали на 8% на тлі рішення про закриття магазинів і скорочення персоналу.

Зазначимо, Tesla має намір закрити всі свої роздрібні магазини і перейти до продажу електрокарів в режимі онлайн. Передбачається, що це дозволить знизити вартість автомобілів.