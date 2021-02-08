RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Tesla планує продавати свої автомобілі за біткойни

Автор: Олександр Білоус

Компанія Tesla Inc заявила, що інвестувала близько 1,5 млрд доларів в біткойни. Компанія планує в найближчому майбутньому приймати криптовалюту в оплату за свої автомобілі та інші продукти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Популярні новини
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року 02 лютого 2021
Кабмін дозволив держрегулювання ціни на електроенергію 01 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Курс долара може впасти до 27,5 гривень: аналітик назвав умову 01 лютого 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету 02 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021

Tesla оголосила, що це рішення є частиною широкої інвестиційної політики компанії і було спрямоване на диверсифікацію і максимізацію прибутку від грошових коштів.

Компанія повідомила, що відповідно до зміненої політики інвестувала в біткойни в цілому 1,5 млрд доларів і може "отримувати і зберігати цифрові активи час від часу або в довгостроковій перспективі".

Новина від компанії Ілона Маска змусила біткойн злетіти 8 лютого на 10% до 43 625 доларів - нового історичного максимуму.

Біткойн виріс майже на 50% цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.

Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України біткоінИлон МаскTesla
Читайте також
Біткойн оновив історичний максимум
Українська криптовалюта: НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні
Прогноз погоди