Tesla планує продавати свої автомобілі за біткойни

Компанія Tesla Inc заявила, що інвестувала близько 1,5 млрд доларів в біткойни. Компанія планує в найближчому майбутньому приймати криптовалюту в оплату за свої автомобілі та інші продукти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Tesla оголосила, що це рішення є частиною широкої інвестиційної політики компанії і було спрямоване на диверсифікацію і максимізацію прибутку від грошових коштів.
Компанія повідомила, що відповідно до зміненої політики інвестувала в біткойни в цілому 1,5 млрд доларів і може "отримувати і зберігати цифрові активи час від часу або в довгостроковій перспективі".
Новина від компанії Ілона Маска змусила біткойн злетіти 8 лютого на 10% до 43 625 доларів - нового історичного максимуму.
Біткойн виріс майже на 50% цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.
Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.