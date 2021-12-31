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Tesla відкликає 500 тисяч електромобілів: у чому причина

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США, П'ятниця 31 грудня 2021 11:03
Tesla відкликає 500 тисяч електромобілів: у чому причина Фото: процес зарядки електромобіля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Компанія Tesla оголосила про добровільне відкликання майже півмільйона автомобілів для усунення можливих проблем в системі фіксації багажника. Відкликання поширюється на всі моделі Model 3, випущені в період з 2017 по 2020 рік, а також на деякі моделі Model S.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Tesla відкликає понад 475 тисяч своїх електромобілів Model 3 і Model S для вирішення проблем з камерою заднього виду і багажником, які збільшують ризик зіткнень", - повідомив регулятор безпеки дорожнього руху США.

Зокрема, в компанії уточнили, що в більш ніж 355 тисячах електромобілів Model 3 можуть бути пошкоджені дроти камери заднього виду при відкритті і закритті багажника.

Відзначається, що на 119 тисячах автомобілів Model S, випущених з 2014 року, буде замінений замок капота. Це пов'язано з дефектом, через який кришка може раптово відкритися. Заміни будуть проводитися безкоштовно, запевняють в компанії Tesla.

Нагадаємо, раніше підприємець Ілон Маск продав понад 900 тисяч акцій компанії Tesla. Кожна з них коштувала трохи більше 6 доларів.

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