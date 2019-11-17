Tesla інвестує в європейський завод 4 млрд євро

Американський виробник електрокарів Tesla планує інвестувати у свій перший європейський завод, будівництво якого заплановано під Берліном, близько 4 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, після завершення першого етапу будівництва на заводі вже будуть працевлаштовані більше трьох тис. осіб, а після закінчення всіх будівельних робіт - від 7 до 8 тисяч.

Початок будівництва в невеликому містечку Грюнхайде, розташованому приблизно в 40 кілометрах на південний схід від Берліна, заплановано на перший квартал наступного року. Очікується, що воно завершиться до кінця 2021 року і першими будуть випускатися машини Tesla Model Y. надалі планується випуск в загальній складності до 150 електромобілів різних моделей щорічно.

Нагадаємо, компанія з виробництва електромобілів Tesla побудує завод у Німеччині поблизу Берліна, який стане першим заводом в Європі. При заводі також планується відкрити інженерний і дизайнерський центри.

Крім того, в серпні компанія Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей для дахів житлових будинків Rent Solar. Послуга надана в США, вартість оренди становить 90 доларів в місяць.

Також повідомлялося, що за словами Маска, компанія SpaceX потрібно побудувати і запустити близько тисячі космічних кораблів протягом 20 років, щоб колонізувати Марс.