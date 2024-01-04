Tesla - вторая: на мировом рынке электромобилей появился новый лидер

Китайский производитель электромобилей BYD обогнал Tesla по продажам в последние три месяца 2023 года, став новым лидером мирового рынка. Несмотря на то, что Tesla добилась рекордных продаж в 4-м квартале.

Таким образом, BYD имеет все шансы закрепиться на первом месте в 2024 году и стать долгосрочным лидером рынка электромобилей.

Несмотря на то, что Tesla является лидером по продажам электромобилей, китайский производитель BYD ("Build Your Dreams", "Построй свои мечты"), обогнал её по суммарным объёмам продаж. Это связано с тем, что BYD выпускает не только электромобили, но и плагин-гибриды.

В четвертом квартале 2023 года Tesla поставила рекорд, продав 484 507 электромобилей по всему миру. Однако китайская компания BYD продала за тот же период 526 409 электромобилей и свыше 400 000 плагин-гибридов, что позволило ей занять первое место среди крупнейших производителей электромобилей.

BYD в конце прошлого года вышла на первое место среди крупнейших производителей электромобилей и теперь, скорее всего, его уже не уступит. У Tesla темпы роста продаж составили в прошлом году 38%, в то же время у BYD суммарный сбыт вырос на 62%. А в этом году компания Илона Маска планирует продать 2,2 млн электромобилей, что означало бы замедление годового роста до 22%.

Tesla и BYD конкурируют на рынке Китая. Чтобы удержать позиции, Tesla снизила цены на свои электромобили в начале 2023 года, благодаря высокой прибыльности своего бизнеса. Это снизило прибыльность Tesla, но увеличило выручку и вызвало рост курса акций. В результате Tesla добилась больших успехов в 2023 году.

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