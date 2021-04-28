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"Терористи захопили будівлю ОДА": в Рівному пройшли навчання силовиків

Автор: РБК-Україна

У Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

Про це повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

На протидію терористам виступили бійці Управління СБУ в області, Нацгвардія та поліція. Крім того, були задіяні співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Після сьогоднішнього навчання, впевнений: ми зможемо протидіяти будь-якому ворогу. Наші силовики - кращі з кращих", - написав Коваль.

РБК-Україна писало, що в Тернопільській області 28 квітня СБУ і Нацполіція проводитимуть антитерористичні командно-штабні навчання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть вводитися обмеження.

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