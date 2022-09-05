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Терорист-смертник підірвався біля посольства РФ в Кабулі: є жертви, в тому числі дипломати

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Кабул, Понеділок 05 вересня 2022 11:57
Терорист-смертник підірвався біля посольства РФ в Кабулі: є жертви, в тому числі дипломати Фото: терорист-смертник вибухнув біля посольства РФ в Кабулі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство Росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетанував.

Тим часом в МЗС Росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства.

Як стверджують пропагандистські ЗМІ РФ, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше в столиці Афганістану Кабулі потужний вибух прогримів під час вечірньої молитви в мечеті. В результаті вибуху загинули 10 осіб.

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Кабул Посольство РФ Вибух
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