Терорист-смертник підірвався біля посольства РФ в Кабулі: є жертви, в тому числі дипломати

У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство Росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетанував. Тим часом в МЗС Росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства. Як стверджують пропагандистські ЗМІ РФ, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.