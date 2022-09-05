Терорист-смертник підірвався біля посольства РФ в Кабулі: є жертви, в тому числі дипломати
Фото: терорист-смертник вибухнув біля посольства РФ в Кабулі (Getty Images)
У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство Росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетанував.
Тим часом в МЗС Росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства.
Як стверджують пропагандистські ЗМІ РФ, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.
Нагадаємо, раніше в столиці Афганістану Кабулі потужний вибух прогримів під час вечірньої молитви в мечеті. В результаті вибуху загинули 10 осіб.