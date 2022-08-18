ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибух у мечеті Кабула: кількість жертв різко зросла

Новость на русском →
Кабул, Четвер 18 серпня 2022 06:23
Вибух у мечеті Кабула: кількість жертв різко зросла Фото: Вибух у мечеті Кабула (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кільксть загиблих унаслідок вибуху в мечеті у столиці Афганістану Кабулі різко зросла. Число жертв досягло 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Щонайменше десятеро людей, серед яких відомий священник, були вбиті під час вибуху, що прогримів у мечеті Кабула під час вечірньої молитви", - зазначили в агентстві.

Журналісти також зазначають, що до медичних закладів Кабула надійшло 27 поранених вибухом, серед них є діти.

"За словами очевидців, вибух вчинив смертник", - додає Xinhua.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі потужний вибух прогримів під час вечірньої молитви в мечеті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом