ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Террорист-смертник подорвался у посольства РФ в Кабуле: есть жертвы, в том числе дипломаты

Новина українською →
Кабул, Понедельник 05 сентября 2022 11:57
Террорист-смертник подорвался у посольства РФ в Кабуле: есть жертвы, в том числе дипломаты Фото: террорист-смертник взорвался у посольства РФ в Кабуле (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. Вследствие чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Террорист был застрелен охранником при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.

Тем временем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.

Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, вследствие атаки терориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети. В результате взрыва погибли 10 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабул Посольство РФ Взрыв
NEWS
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить