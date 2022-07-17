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Терор досяг апогею: Венедіктова закликає визнати Росію державою-терористом

Фото: Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія повинна бути визнана країною-терористом. З початку повномасштабного вторгнення на територію України, її терор досяг апогею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

"Росія має бути визнана державою-терористом. Вже 8 років маємо цьому жахливі докази, а за останні 5 місяців її терор досяг апогею - скоєно майже 23 тисячі воєнних злочинів проти цивільних, зокрема журналістів світових ЗМІ, які показували правду про злочинні дії Росії", - пише Венедіктова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ворожий удар по вишах Миколаєва й розповів, як зупинити країну-терориста.

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