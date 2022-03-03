ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Територія пекла". Окупанти почали масове бомбардування Сумської області

Новость на русском →
Суми, Четвер 03 березня 2022 20:46
"Територія пекла". Окупанти почали масове бомбардування Сумської області Окупанти почали масове бомбардування Сумської області (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що російські окупанти почали бомбити Суми та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В Охтирці в Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми. В принципі, вся Сумська область зараз - територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалося близько 18:00", - повідомляє Живицький.

Він зазначив, що жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, оскільки місто залишилося без тепла.

"Охтирка залишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін - божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто знищують нашу країну. Без жодної причини", - сказав голова Сумської ОДА.

Раніше голова Охтирської громади Павло Кузьменко повідомив, що російська авіація почала бомбити мирне місто. Бомба потрапила в ТЕЦ, також обстріляні житлові квартали.

За попередніми даними ДСНС, від авіаудару по ТЕЦ загинули дві людини. Ще одну людину передали медикам.

Всі оперативні новини про ситуацію в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі