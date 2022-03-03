"Территория ада". Оккупанты начали массовое бомбардирование Сумской области

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о том, что российские оккупанты начали бомбить Сумы и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В Ахтырке в Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска. Бомбардировка города Сумы началась около 18:00", - сообщает Живицкий.

Он отметил, что жителей Ахтырки нужно немедленно эвакуировать, так как город остался без тепла.

"Ахтырка остается без тепла. Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из этого города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии.

Также уже сутки работаем над организацией эвакуации с территории области. Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население. Это уже не Путин. Путин – безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины", - сказал глава Сумской ОГА.

Ранее глава Ахтырской общины Павел Кузьменко сообщил, что российская авиация начала бомбить мирный город. Бомба попала в ТЕЦ, также обстреляны жилые кварталы.

По предварительным данным ГСЧС, от авиаудара по ТЕЦ погибли два человека. Еще одного человека передали медикам.