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На території палестинської автономії затримано лідера ХАМАСу

Автор: Ігор Литвиненко

У місті Шхем, що на території палестинської автономії, затриманий лідер терористичної організації ХАМАС Алла Хамідан. Його підозрюють в причетності до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Хамідан входить в парламентський список "Аль-Кудс", який представляє інтереси ХАМАСу в Палестинській національній адміністрації.

"Офіційно підтверджена інформація про те, що минулої ночі в Шхемі був затриманий лідер терористичної організації ХАМАС в Шхемі Алаа Хамідан", - повідомляє видання.

Нагадаємо, вчора ввечері військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.

У підсумку з 2 години ночі 21 травня між Ізраїлем і ХАМАС вступив в силу режиму припинення вогню. Після цього сторони припинили обстріли.

Як писало РБК-Україна, сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія завдала потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.

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