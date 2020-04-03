На території Чорнобиля планують створити наукові полігони для радіобіологічних досліджень

Державне агентство України з управління зоною відчуження спільно з ученими з Фінляндії планує створити на території Чорнобиля наукові полігони для радіобіологічних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook.

Зазначається, що у рамках угоди про міжнародне наукове співробітництво у галузі екологічних досліджень між університетом Юваскюля (Фінляндська Республіка) та ДСП "Екоцентр" у 10-кілометровій зоні відчуження планують створити чотири наукові полігони для досліджень з радіобіології.

"Зокрема, передбачено проведення натурних, лабораторних і модельних досліджень та впровадження нових технічних рішень. Заплановано проведення кропіткої роботи з накопичення, аналізу й узагальнення моніторингової інформації з різних аспектів радіоекології та радіобіології для визначення закономірностей і тенденцій розвитку об'єктів біосфери в умовах радіаційних навантажень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДАЗВ з 18 березня закриє відвідування Чорнобильської зони і зони безумовного відселення для відвідувачів до закінчення карантину через коронавірус. Нові заявки на відвідування Чорнобильської зони розглядатися не будуть, а робота супроводжуючих осіб на період карантину буде припинена.

Як повідомляло РБК-Україна, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС затримали 32 сталкера із початку 2020 року. Зокрема, минулої доби працівники відділу поліції ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження, поблизу відселеного села Вільча, знову виявили двох молодих чоловіків.