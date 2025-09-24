RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Терпение Трампа не безгранично: Рубио о новых санкциях США против РФ

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и он имеет возможность и варианты ввести санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета безопасности ООН.

Он отметил, что война между РФ и Украиной оказалась чрезвычайно сложным вызовом. В частности, Трамп вместе с командой упорно работали над урегулированием, потратив много времени и энергии.

Рубил добавил, что президент США проявил "чрезвычайное терпение", избегая дополнительных санкций против РФ. Однако нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации конфликта. Он упомянул увеличение количества ударов, а также нарушение воздушного пространства НАТО.

"Сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседние воздушное пространство как российских беспилотников, так и самолетов", - сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что Трамп предан делу мира, однако его терпение не безгранично.

"Он имеет возможность и варианты введения дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий", - сказал он во время выступления.

Также Рубио подчеркнул, что у Трампа есть все для продажи оборонного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от атаку РФ. Он отметил, что США по-прежнему привержены мирному урегулированию, но всему наступает конец.

"Наступит момент, когда мы будем вынуждены заключить, что, очевидно, (Россия - ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - заявил госсекретарь.

Он призвал страны-члены ООН сделать все, чтобы помочь закончить войну, а также во время выступления подчеркнул, что война не может завершиться военным путем - она закончится за столом переговоров.

Шаткая готовность США по санкциям против РФ

Напомним, что Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает России санкциями и тарифами. Более того, он устанавливал для главы Кремля Владимира Путина дедлайн, чтобы тот завершил войну. Однако после окончания срока он так и не предпринимал никаких действий.

Недавно он заявил, что его терпение к Путину заканчивается, и снова сказал, что США могут сильно ударить по РФ санкциями. В качестве целей он назвал российскую нефть и банки.

Кроме того, несколько недель назад Трамп опубликовал пост, в котором заявил о готовности ввести "серьезные" санкции против России, но при одном условии. Этим условием он назвал - что страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть, и в целом ЕС должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов.

По данным The Wall Street Journal, Трамп умышленно поставил ЕС такой ультиматум, так как понимал, что осуществить это будет невозможно.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМарко РубиоВойна в Украине