Терпение кончилось: Фон дер Ляйен заявила Си Цзиньпину о "переломном моменте" в отношениях
Отношения между ЕС и Китаем "достигли переломного момента". Устойчивые связи должны быть взаимовыгодными.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"По мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы. Мы достигли переломного момента", - сказала фон дер Ляйен председателю КНР Си Цзиньпину в время саммита в Пекине.
Она имела в виду дефицит торгового баланса ЕС с Китаем, который в прошлом году вырос до исторических 305,8 млрд евро.
"Перебалансировка наших двусторонних отношений крайне важна... Китаю и Европе крайне важно признать наши обеспокоенности и предложить реальные решения", - добавила глава Еврокомиссии.
В ходе встречи Си Цзиньпин призвал ЕС "сделать правильный стратегический выбор" завуалированно раскритиковав агрессивную позицию Брюсселя в отношении Китая.
"Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин фон дер Ляйен.
Коммунистический диктатор заявил, что "китайские и европейские лидеры должны... сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям народа".
Саммит на фоне разногласий
Это первая личная встреча лидеров ЕС и Китая с 2023 года. Она проходит в условиях усиления разногласий после краткого периода возможной разрядки.
Недели перед саммитом были наполнены торговыми спорами по принципу "око за око" и агрессивной европейской риторикой, например, обвинением фон дер Ляйен от 8 июля в том, что Китай наводняет мировые рынки из-за своих избыточных мощностей и "способствует развитию военной экономики России".
Однако незадолго до саммита фон дер Ляйен высказалась более примирительно, назвав его в возможностью "как продвинуть вперед, так и восстановить баланс наших отношений".
Позиция Китая
Государственное информационное агентство "Синьхуа" заявило Китай является "важнейшим партнером" для Европы, имеющим ряд общих интересов.
"Китай является важнейшим партнером Европы, а не системным соперником", - говорится в комментарии.
В заявлении говорится, что обе стороны имеют общие интересы в сфере торговли, климата и глобального управления, и добавляется: "Эти области соприкосновения не должны затмеваться отдельными точками трения".
ЕС определяет Китай как "партнера, конкурента и системного соперника", что определяет его стратегический подход к политике в отношении Китая.
Ожидания от саммита
Саммит был сокращен с двух дней до одного по просьбе Пекина. Он также был перенесен из Брюсселя в китайскую столицу, так как Си Цзиньпин отказался ехать в Европу.
Визит совпал с 50-летием установления дипломатических отношений между ЕС и КНР. Перед встречей с китайским лидером фон дер Ляйен и глава Європейского Совета Антониу Кошта провели саммит ЕС-Япония в Токио.
Хотя совместное коммюнике не планируется, ЕС намерен опубликовать заявление с ключевыми месседжами. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.
Кроме того, стороны готовят знаковую климатическую декларацию. Ее подпишут в Пекине в четверг, с обязательствами по снижению выбросов и подаче планов ООН до саммита COP30 в Бразилии.
Эскалация торговой напряженности
Отношения между ЕС и Китаем вновь омрачены торговыми и геополитическими спорами. ЕС обвиняет Пекин в поддержке Москвы и ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний.
Также растет напряжение в торговле. В первом полугодии 2025 года профицит Китая в торговле товарами с ЕС составил почти 143 млрд долларов - рекорд за полугодие.
ЕС ввел пошлины на китайские электромобили, чтобы ограничить поток дешевого импорта. В ответ Китай начал антидемпинговые расследования в отношении европейского бренди, молочной продукции и свинины.
Президент Торговой палаты ЕС в Китае Йенс Эскелунд заявил, что не стоит ожидать прорывных соглашений.
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