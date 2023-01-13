Террор населения. Обстрелы Херсона не имеют военной цели для россиян, - Силы обороны

По его словам, ситуация на Херсонском направлении остается стабильно сложной. Так, россияне в основном обстреливают гражданскую инфраструктуру и критические объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности региона в целом и отдельных населенных пунктов в частности.

При этом Ерин отметил, что в настоящее время активных действий со стороны россиян не наблюдается.

"Оккупанты укрепляют свои оборонные рубежи, создают минные заграждения, также происходят определенные перегруппировки, передислокация войск, время от времени враг меняет свои позиции", - сказал он.

Ерин подчеркнул, что обстрелы Херсона не имеют военной цели для оккупантов.

"Это психологическое давление не только на херсонцев, но и на тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые ждут возвращения украинской власти и имеют проукраинскую позицию. Враг так хочет показать: "Смотрите, что произошло с Херсоном, это будет и с вами, если сюда придут ВСУ", - сказал он.

Он также отметил, что больше всего от российских обстрелов страдают населенные пункты, которые находятся на побережье Днепра. Это поселки вблизи Херсона и немного севернее.

Напомним, сегодня ночью россияне снова обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в базу с припаркованными коммунальными автобусами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

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