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Теробороні хочуть дозволити воювати в районах ведення бойових дій

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада має намір дозволити силам територіальної оборони виконувати завдання ​у районах бойових дій. Відповідний законопроект парламентарі сьогодні ухвалили в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Законопроектом передбачено надання можливості здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій", - пояснили в інформаційному апараті ВРУ.

Що це означає

У разі прийняття Радою цього законопроекту, будуть зняті обмеження щодо застосування тероборони в бою за потреби.

Тобто, це зніме заборону бійцям ТРО воювати, а відповідні рішення ухвалюватимуться головнокомандувачем.

Нагадаємо, нещодавно Рада прийняла рішення, яким дозволено добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю.

Додамо, раніше Кабмін затвердив порядок застосування добровольцями ТРО особистої мисливської зброї та набоїв до неї.

Так, зброю дозволяється використовувати для захисту мирних жителів від нападу, звільнення захоплених об'єктів, знищення зброї і техніки противника і так далі.

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