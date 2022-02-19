RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тероборона може озброїтися протитанковими комплексами Javelin і NLAW

Автор: Марія Кучерявець

У командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ допускають, що підрозділи тероборони можуть отримати протиракетне озброєння. Мова йде про американські та британські комплекси Javelin і NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергія Собка інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У прикордонних областях будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим триває. І я не виключаю, що буде озброєння, яке вже зараз надходить у сухопутні війська. Мова йде про США і про Велику Британію - , а також NLAW. Ті засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.

На запитання журналіста, чи з'являться такі озброєння у Сил тероборони він відповів, що не виключає цього.

"Я не виключаю цього. Я думаю, я сподіваюся, що так і буде", - зазначив Собко.

Раніше стало відомо, що Верховна рада має намір дозволити силам територіальної оборони виконувати завдання ​у районах бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно Рада прийняла рішення, яким дозволено добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю.

Також Кабмін затвердив порядок застосування Силами тероборони особистої мисливської зброї та набоїв до неї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили України