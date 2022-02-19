Тероборона може озброїтися протитанковими комплексами Javelin і NLAW

"У прикордонних областях будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим триває. І я не виключаю, що буде озброєння, яке вже зараз надходить у сухопутні війська. Мова йде про США і про Велику Британію - , а також NLAW. Ті засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.

На запитання журналіста, чи з'являться такі озброєння у Сил тероборони він відповів, що не виключає цього.

"Я не виключаю цього. Я думаю, я сподіваюся, що так і буде", - зазначив Собко.