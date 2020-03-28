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У Тернопільській області заразилися ще 3 людини, двоє з них - діти

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 18:04
У Тернопільській області заразилися ще 3 людини, двоє з них - діти
Ілюстративне фото (flickr)

Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий

Коронавірус у Тернопільській області підтвердили ще у двох дітей 13 та 14 років та жінки з Монастириського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що всі три пацієнта знаходяться в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

"Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами - відносно-задовільний. Також в інфекційному відділенні знаходиться одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих - відносно-задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також з діагнозом COVID-19 у реанімації знаходиться 1,5 річна дитина з Кременецького району. Її стан медики оцінюють як важкий-стабільний, у малечі підтверджена пневмонія. Зазначається, що інфікувати дитину міг родич, який повернувся з Польщі.

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ – 6 ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА COVID-19. ЧЕТВЕРО З НИХ – ДІТИ Станом на 17 годину...

Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Субота, 28 березня 2020 р.

Загалом у Тернопільській міській дитячій лікарні зараз знаходиться 6 пацієнтів з коронавірусом, з яких четверо - діти.

Нагадаємо, за останньою офіційною інформацією, у Тернопільській області зафіксовано 43 випадки зараження. Також повідомлялося, що майже половина інфікованих - лікарі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що першу смерть від коронавірусу у Тернопільській області зафіксували 25 березня. Помер мешканець села Ковалівка Монастириського району, чоловікові було 68 років.

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