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Під Тернополем горить сміттєзвалище

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Тернопіль, Вівторок 29 червня 2021 17:13
Під Тернополем горить сміттєзвалище Фото: під Тернополем сталася пожежа на сміттєзвалищі (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Дмитро Левицький

Поблизу Тернополя сьогодні, 29 червня, сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Вогонь спалахнув на сміттєзвалищі у селі Малашівці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

Наразі горить сміття на площі орієнтовно 100 квадратних метрів. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.

На місці події працюють 4 одиниці рятувальної техніки та 5 одиниць допоміжної техніки від комунальних та інших служб. Вже організовано безперебійну подачу води на гасіння.

До гасіння пожежі, зокрема, залучили два трактори та самоскид, які посипають відсівом осередки пожежі. Ліквідація вогню все ще триває.

На зображенні може бути: стоїть та на відкритому повітрі

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пожежа свалка Тернопіль ДСНС
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