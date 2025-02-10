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В Тернополе призывают не скапливаться возле ТЦК: в чем причина

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 17:15
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В Тернополе призывают не скапливаться возле ТЦК: в чем причина Фото: В Тернополе просят не скапливаться возле ТЦК (facebook.com.CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине призывают не скапливаться возле ТЦК и использовать электронную очередь для избежания очередей и неудобств. Лица с инвалидностью, многодетные родители и студенты могут подать заявление на отсрочку дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК СП.

В связи с последними событиями в Украине, Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки призывает граждан не скапливаться возле своих отделений во избежание очередей и неудобств.

Для удобства обращения рекомендуется воспользоваться электронной очередью, записавшись заблаговременно в соответствии с категории обращения. Это позволит избежать большого скопления людей и значительно сэкономит время по сравнению с традиционной живой очередью

Лицам с инвалидностью, родителям трех и более детей, а также студентам предлагается подать заявление на отсрочку дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Это позволит не посещать территориальный центр лично, а подать все необходимые документы онлайн.

Подача документов на отсрочку недавно началась, поэтому Тернопольский областной ТЦК СП просит всех обращаться в соответствии с установленным порядком.

Напомним, что 5 февраля, произошел взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском. Подрывник погиб на месте, пострадали врачи ВВК, военнослужащий и работница учреждения.

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