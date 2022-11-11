СБУ ликвидировала ботоферму, которая распространяла кремлевскую пропаганду

СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая ежедневно создавала более 500 аккаунтов для распространения кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Винницкой области разоблачены пять ее организаторов, которые проводили информационные диверсии против Украины. Специализированное оборудование позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях.

Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве. Прежде злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию России.

По данным следствия, ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а ее технологическое обеспечение осуществлял житель Киева. Установлено, что они предлагали услуги по разгону деструктивного контента из России.

Через подставные лица россияне покупали анонимные аккаунты и применял их для проведения информационно-подрывной деятельности. За каждого бота дельцы получали плату электронными переводами, проходившими через платежные системы России.