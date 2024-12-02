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В Тернополе на фоне атаки дронов РФ был слышен взрыв

Понедельник 02 декабря 2024 01:33
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В Тернополе на фоне атаки дронов РФ был слышен взрыв Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 декабря в Тернополе был слышен звук взрыва. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Тернополе был слышен звук взрыва, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 01:24.

В то же время, некоторые Telegram-каналы пишут о том, что в городе загорелась одна из квартир после сбития российского дрона. Официальной информации о последствиях пока не было.

Отметим, что прямо сейчас враг продолжает атаковать ряд регионов Украины ударными БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:32 сигнал воздушной тревоги продолжается в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом, согласно карте, обозначены Луганская область и оккупированный Крым. Однако это происходит уже в течение многих месяцев.

В Тернополе на фоне атаки дронов РФ был слышен взрыв

Напомним, что в ночь на 1 декабря Россия выпустила по Украине 78 дронов. Сили ПВО работали в шести областях и по состоянию на 9 утра сбили 32 вражеские БпЛА. Еще 45 беспилотников были локационно потеряны, а один продолжал находиться в воздухе.

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