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В Тернополе во время тревоги вспыхнул пожар: горожанам рекомендуют меньше быть на улице

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Тернополе ночью во время воздушной тревоги вспыхнул пожар. Жителей города просят ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА.

"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции", - говорится в сообщении.

В ОВА рекомендуют при планировании дня ограничить свое и, особенно, детей пребывание на улице, закрыть окна в помещениях. В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха.

Детали ситуации пообещали предоставить на брифинге в 9:00.

 

Ночью 20 августа Россия атаковала Украину "Шахедами". Сообщалось также об угрозе баллистики. Взрывы слышали в Хмельницкой области. В Киевской области работала ПВО.

Россия обстреливает Украину

С февраля 2022 Россия периодически обстреливает территорию Украины, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Пограничные населенные пункты страдают от управляемых авиабомб и артиллерии.

Чтобы эффективно бороться с этими угрозами, Украина нуждается в большем количестве современных систем противовоздушной обороны, а также разрешении западных партнеров на применение полученного от них вооружения по территории России, чтобы поражать воздушные и морские носители ракет. Такого разрешения еще нет, поэтому Россия фактически беспрепятственно продолжает убивать мирное украинское население и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

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Война России против Украины