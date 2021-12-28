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Під Тернополем горить склад хлібокомбінату: для гасіння залучили пожежний потяг

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Тернопіль, Вівторок 28 грудня 2021 21:00
Під Тернополем горить склад хлібокомбінату: для гасіння залучили пожежний потяг Фото: під Тернополем горить склад хлібокомбінату (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 28 грудня на території хлібокомбінату в місті Чортків (Тернопільська область) загорівся склад. Для його гасіння залучили пожежний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вогонь на складі хлібокомбінату спалахнув близько 19:25. Загорівся дах будівлі на площі близько 1,3 тисячі квадратних метрів.

Пожежа сталася в будівлі, недалеко від якого знаходиться склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) залізничного депо. Рятувальники зосередили основні сили на боротьбу з вогнем, щоб виключити можливість його перекидання на місце зберігання ПММ.

Для боротьби з вогнем з Тернополя направлено пожежний потяг. У гасінні задіяні 35 осіб та 8 одиниць спецтехніки.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, 26 грудня під Києвом спалахнула пилорама, вогонь охопив майже тисячу квадратних метрів.

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Тернопольская область ДСНС
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