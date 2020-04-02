У Тернополі ще більше посилили карантин

Тернопільський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу прийняв рішення про посилення карантинних обмежень. Про це повідомили в Тернопільському штабі.

Зокрема, заборонена робота ринків, перукарень та інших закладів. Також введено заборону на проведення пікніків, розведення вогню, а також використання мангалів в місцях відпочинку.

"Контролювати дотримання цих норм будуть мобільні і піші спільні патрулі з участю поліції, ДСНС, муніципальної інспекції", - повідомили в Тернопільському штабі.

Раніше у Тернополі заборонили збиратися в групи більше двох осіб. Крім того, заборонили перебування на вулиці дітей до 14 років без супроводу дорослих. Діти у віці від 14 до 18 років обов'язково повинні повідомити про похід на вулицю батьків або опікунів.

Нагадаємо, станом на 11 ранку 2 квітня в Тернопільській області збільшилася кількість підтверджених випадків коронавіруса. Всього в області виявлено 111 пацієнтів з COVID-19.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.