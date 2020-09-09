У Тернополі затримали угруповання, яке виготовляло підроблені документи ЄС

У Тернополі поліція затримала групу, яка займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів. Серед іншого, це були паспорти громадян Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зловмисники налагодили схему виробництва і продажу на території України підроблених документів, які містять захисні голографічні елементи.

"ID-карти - паспорта громадян Польщі, Литви, Румунії, Болгарії, Словаччині - і водійські посвідчення, зловмисники виготовляли на замовлення клієнтів по 120-350 євро. Після замовлення "клієнти" вносили завдаток - тисячу гривень - на відповідну банківську карту, решта - післяплатою у поштовому відділенні при отриманні товару", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про одруження та інших документів, що посвідчують особу і громадянство.

Також РБК-Україна писало, що СБУ затримала в Дніпрі чоловіка, який використовував підроблене службове посвідчення майора спецслужби.