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В Ірпені на карантин закрили дитячий садок

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 22:20
В Ірпені на карантин закрили дитячий садок
Фото: дитячий садок (freepik.com)

На коронавірус захворіла працівниця закладу

В Ірпені (Київська область) зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Заклад вирішили закрити на карантин.

Про це заявив заступник міського голови Олександр Маркушин на своїй сторінці в Facebook.

За даними Маркушина, коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, оскільки востаннє була в закладі ще до його відкриття, після чого пішла на лікарняний.

У закладі проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, це вже не перший випадок коронавірусу, зафіксований у дитячому садочку.

Нещодавно коронавірус виявили у дитсадку в Броварах: спалах стався через інфіковану виховательку.

Ще один подібний випадок зафіксували у Тернополі, там дитсадок з 10 червня буде закритий на карантин.

Крім того, у психоневрологічному інтернаті в Черкаській області коронавірусом заразилися понад 20 людей.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Ирпенькарантиндетский садКоронавірус
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