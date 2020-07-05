В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детсаду

Фото: детский сад (mon.gov.ua)

Детсад временно закрыли на карантин

В Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад. Коронавирус обнаружили у воспитанников заведения.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Коронавирусом заболели 5 воспитанников одной группы Тернопольского сада №6.

После выявления больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.

Сейчас неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Напомним, в июне коронавирус обнаружили в 4 столичных детских садах.

Также коронавирус обнаружили у работницы детсада в Ирпене.

Кроме того, в Броварах коронавирус в детский сад занесла больная воспитательница.

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Автор: Дмитрий Левицкий