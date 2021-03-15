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У центрі Києва горів ресторан "Алаверди"

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 22:27
У центрі Києва горів ресторан "Алаверди" Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 15 березня, у центрі Києва сталася пожежа у ресторані "Алаверди". В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наголошується, що о 20:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Києві на вулиці Петра Сагайдачного, 10, сталася пожежа в закладі.

На місце події рятувальники встановили, що загоряння сталося у витяжній шафі закладу з подальшим поширенням на електрокабелі, а також загрозою поширення на перекриття між 1 і 2 поверхом.

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Posted by Киев Оперативный on Monday, March 15, 2021

О 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 квадратних метрів, а о 21:39 - ліквідовано.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Фото: місце події (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Крім того, у Києві сталася пожежа в будинку престарілих. З будівлі евакуювали 80 осіб, жертв і постраждалих немає.

Додамо, що наприкінці січня в Харкові в результаті пожежі в нелегальному будинку престарілих загинули 15 осіб. Згодом в країні почалися масштабні перевірки будинків престарілих.

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