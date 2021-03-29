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У Тернополі чоловік відкрив стрілянину на дитячому майданчику

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 29 березня, у Тернополі на бульварі Данила Галицького чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, житель Тернопільської області вийшов з бару, і проходячи повз дитячого майданчика, вистрілив у повітря. За словами чоловіка, йому не сподобалося, що діти шуміли на майданчику, тому він вистрілив зі світло-шумового пістолета.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше в центрі Одеси між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, після чого почалася стрілянина. В результаті інциденту отримали поранення три людини.

Крім того, у Первомайському районі Миколаївської області між депутатом однієї з ОТО і чотирма місцевими жителями стався конфлікт. В результаті чоловік дістав пістолет травматичної дії і вистрілив в ногу 44-річного жителя району.

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Новини України ТернопільСтрільба
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