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Мер Тернополя заявив про загрозу ракетного удару по місту

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Тернопіль, Четвер 14 липня 2022 17:33
Мер Тернополя заявив про загрозу ракетного удару по місту Фото: мер Тернополя Сергій Надал (facebook com Nadal Sergij)
Автор: Олександр Мороз

Мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів про загрозу російського ракетного удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. При повітряній тривозі - негайно в укриття", - зазначив він.

Він також послався на інформацію на російському сайті, який пише, що ще в першій половині дня в Тернополі нібито чули вибухи.

Нагадаємо, сьогодні в результаті ракетного удару по Вінниці загинули не менше 22 осіб, з них вдалося ідентифікувати лише шістьох.

За даними української сторони, ракети були випущені з акваторії Чорного моря, вони влучили в житлові будинки та офісний центр.

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