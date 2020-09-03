Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оновила список регіонів "червоної зони". У нього потрапили три обласні центри - Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.
Зазначимо, що Івано-Франківськ та Чернівці перебували в "червоній зоні" з 31 серпня.
Всього в "червону зону" потрапили населені пункти в семи областях:
Нове зонування почне діяти з 7 вересня.
В "червоній зоні" заборонена робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.
Нагадаємо, 3 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину.
Крім того, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.