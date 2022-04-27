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Стало відомо, коли школи в Києві почнуть прийом документів до 1-х класів

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Київ, Середа 27 квітня 2022 15:33
Стало відомо, коли школи в Києві почнуть прийом документів до 1-х класів Фото: київські школи починають прийом документів (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Школи в Києві почнуть прийом документів майбутніх першокласників з 2 травня. Заяву можна буде подати до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що документи будуть прийматися до 31 березня особисто, в електронному вигляді або через пошту. Цього року зарахування до першого класу проводитиметься на підставі заяви одного з батьків. Копії, скани або фотокопії документів потрібно подати особисто, факсом, електронною поштою або рекомендованим листом.

"Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не підстава для відмови в зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до навчального закладу не пізніше 23 серпня 2022 року включно", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Пріоритет у зарахуванні до першого класу у наступних категорій дітей:

  • ті, що проживають на території, яку обслуговує школа;
  • діти переселенців;
  • діти, чиї брати або сестри вже навчаються в цій школі, та діти співробітників школи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи на окупованих територіях Запорізької області завершать навчальний рік 2 травня.

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