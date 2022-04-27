Стало відомо, коли школи в Києві почнуть прийом документів до 1-х класів

Школи в Києві почнуть прийом документів майбутніх першокласників з 2 травня. Заяву можна буде подати до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що документи будуть прийматися до 31 березня особисто, в електронному вигляді або через пошту. Цього року зарахування до першого класу проводитиметься на підставі заяви одного з батьків. Копії, скани або фотокопії документів потрібно подати особисто, факсом, електронною поштою або рекомендованим листом.

"Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не підстава для відмови в зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до навчального закладу не пізніше 23 серпня 2022 року включно", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Пріоритет у зарахуванні до першого класу у наступних категорій дітей: