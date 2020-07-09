Тернопіль послабив карантин

Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій вирішив частково послабити карантин у місті. Ресторанам та кафе дозволили працювати після 22:00.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, карантин у місті вирішили послабити, оскільки відбувається зростання динаміки одужання пацієнтів, хворих на коронавірус. Ще одним фактором для послаблення Надал назвав відносно невелику завантаженість лікарень пацієнтами з COVID-19.

"Прийнято рішення з сьогоднішнього дня дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 у відповідності до їхніх графіків роботи, але за наявності відповідних дозвільних документів на нічний режим роботи, який раніше видавався виконавчим комітетом Тернопільської міської ради", - повідомив Надал.

Крім того, штаб вирішив відновити практику партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів та наявності ПЛР-тестування.

Надал повідомив, що одночасно з послабленням карантину було рекомендовано Держспоживслужбі та Нацполіції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог. Особливо - в частині закладів торгівлі, громадського харчування, громадського транспорту.

Нагадаємо, карантин у Тернополі посилили 17 червня: у місті заборонили масові заходи та святкування у ресторанах.

Раніше повідомлялося, що через спалах коронавірусу у Тернополі закрили дитячий садок.