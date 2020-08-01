ru
ua

Тернопіль не посилюватиме карантин, попри червону зону

Автор: Дмитро Левицький

З понеділка, 3 серпня, всі заклади працюватимуть без змін

Попри те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до червоної зони карантину, місцева влада не буде посилювати обмеження. Влада міста не бачить підстав для ухвалення такого рішення.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міськради.

Як пояснили в міськраді, показники захворюваності на коронавірус у Тернополі в останні дні пішли на спад та тримаються на низькому рівні. Так, станом на 1 серпня у місті:

  • середня кількість ПЛР-тестувань становить 78,1 (показник має бути не менше 24);
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (нормальний показник - 11);
  • показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (нормальний показник - 10).

У міськраді додали, що "червоний" рівень встановлюється у разі завантаженості лікарень на понад 75%, але в Тернополі цей показник становить 46,89%.

"З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, до червоної зони карантину також потрапив Луцьк, але місцева влада також відмовилася посилювати обмеження; у міській раді не розуміють, чому Луцьк потрапив до червоної зони.

Прогноз погоди
► Законопроекти екологічного комітету ВР можуть використовувати для шантажу, - Магомедов ► У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі
Читати всі новини